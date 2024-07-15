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В Китае начались совместные учения ВМФ РФ и ВМС НОАК

Перед выходом кораблей в море прошел митинг, посвященный началу учения.
Максим Низкодубов 2024-07-15 06:30:02
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Китае состоялась торжественная церемония открытия военно-морского учения ВМФ РФ и ВМС НОАК «Морское взаимодействие - 2024». Мероприятие прошло в китайском порту Чжаньцзян.

Перед выходом кораблей в море прошел митинг, посвященный началу учения. Старшие военно-морские начальники России и Китая обратились ко всем присутствующим морякам.

В совместном учении будет участвовать отряд кораблей двух стран, состоящий из корветов «Громкий» и «Резкий» Тихоокеанского флота, а также эсминца «Иньчуань», фрегатов «Дали» и «Хэншуй» и универсального транспорта снабжения «Вэйшаньху» ВМС НОАК. Учение пройдет с 15 по 17 июля.

Экипажи российских и китайских кораблей проведут совместные учения по ПВО, противолодочное учение с привлечением морской противолодочной авиации НОАК. Моряки также отработают пополнение запасов на ходу и потренируются спасать людей на море.

Ранее сообщалось, что корабли ТОФ прибыли в китайский порт Чжаньцзян. На пирсе российские корабли и экипаж встретили представители ВМС НОАК, посольства России и местной администрации.

Материал подготовили Максим Низкодубов, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Китай #Россия #армия #учения #кнр #тоф #вмс ноак
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