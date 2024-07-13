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Отряд кораблей ТОФ прибыл с деловым заходом в китайский порт Чжаньцзян

В состав отряда входят корветы «Громкий» и «Резкий». Они примут участие в совместных военно-морских ученииях ВМФ России и ВМС НОАК «Морское взаимодействие-2024».
2024-07-13 05:40:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Громкий» и «Резкий» прибыл с деловым заходом в китайский порт Чжаньцзян, где они примут участие в совместном военно-морском учении «Морское взаимодействие - 2024».

На пирсе российские корабли и экипаж встретили представители ВМС НОАК, посольства России и местной администрации, после чего состоялась торжественная церемония открытия учений.

Практическая фаза пройдет с 15 по 17 июля - корабли проведут учения по ПВО, противолодочные учения с привлечением морской противолодочной авиации НОАК, а моряки отработают задачи по спасанию на море.

«К нашим экипажам со стороны китайских моряков отношение всегда было хорошее. Это наши друзья, братья по оружию. Мы приезжаем с огромным удовольствием. У нас традиция - совместные учения проводятся более 10 лет. И они символизируют поддержание стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - заявил капитан 1 ранга, командир отряда кораблей ТОФ Алексей Анциферов.

В рамках делового захода кораблей также запланированы встречи руководителей учения, совещания. Моряков ждет обширная культурная программа и совместные спортивные мероприятия.

Первое совместное учение России и Китая состоялось в 2005 году в Желтом море. С 2012-го года они проводятся в различных регионах.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

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