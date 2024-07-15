Операторы FPV-дронов поразили технику ВСУ на Южно-Донецком направлении

Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» из Приморья уничтожили замаскированные блиндажи, опорные пункты, бронированную технику и живую силу ВСУ на Южно-Донецком направлении в зоне проведения СВО. Кадры их работы показало Министерство обороны России.

Новые цели на Времевском участке Южно-Донецкого направления обнаружили разведчики. Они передали координаты на командный пункт, после чего расчеты FPV-дронов нанесли точные удары.

На опубликованном видео - расчет ВСУ, укрывшийся в подвале дома. До противника не больше пяти километров. За несколько минут беспилотник подлетает к цели и уничтожает ее. Оператор беспилотника видит полет в режиме реального времени от первого лица.

Ранее Тульские десантники протаранили украинскую «Бабу Ягу» FPV-дроном в небе над ДНР. Вражеский беспилотник Украинский гексакоптер «Баба Яга» направлялся к нашим позициям, чтобы сбросить на них мины.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.