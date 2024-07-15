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Мужчина погиб в ДНР при обстреле с применением ствольной артиллерии

Погиб мужчина 1961 года рождения.
Мария Зайцева 2024-07-15 21:26:19
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Донецкой Народной Республике в результате украинского обстрела погиб человек, а также пострадал другой мирный житель. Об этом сообщает глава республики Денис Пушилин в официальном телеграм-канале.

Мужчина 1961 года рождения погиб в селе Никольском Волновахского муниципального округа при обстреле ВСУ с применением ствольной артиллерии.

В селе Веселое Ясиноватского муниципального округа детонировал взрывоопасный предмет, в результате чего был ранен мужчина 1957 года рождения. Медицинские работники оказали ему необходимую помощь.

При обстрелах также были повреждены два жилых дома в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, котельная и два частных автомобиля в Горловке.

Глава ДНР сообщил, что в сумме ВСУ совершили 19 атак, выпустили около 40 боеприпасов. Для ударов использовалась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные БПЛА.

Ранее за сутки с 14 по 15 июля ВСУ 20 раз атаковали территорию ДНР.

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