Лаборатория с отравляющими веществами обнаружена в районе Авдеевки

ВС РФ обнаружили в районе Авдеевки украинскую лабораторию для производства отравляющих веществ. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге, посвященном нарушению Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия.

Министерство обороны РФ располагает данными, указывающими на то, что лаборатория располагалась в промзоне на первом этаже разрушенного здания. Соответствующее помещение с химическим оборудованием удалось обнаружить при проведении инженерной разведки. На место направили мобильную диагностическую группу войск РХБЗ.

В лаборатории нашли полупромышленный ротационный испаритель, фильтрационную вытяжную систему, химические реакторы, баллоны с углекислотой, а также стеллажи с лабораторной посудой и реактивами. Также обнаружены противогазы, в том числе американского производства и польский защитный костюм.