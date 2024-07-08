МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лаборатория с отравляющими веществами обнаружена в районе Авдеевки

В украинскую лаборатории была направлена российская мобильная диагностическая группа.
2024-07-08 15:50:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВС РФ обнаружили в районе Авдеевки украинскую лабораторию для производства отравляющих веществ. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге, посвященном нарушению Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия.

Министерство обороны РФ располагает данными, указывающими на то, что лаборатория располагалась в промзоне на первом этаже разрушенного здания. Соответствующее помещение с химическим оборудованием удалось обнаружить при проведении инженерной разведки. На место направили мобильную диагностическую группу войск РХБЗ.

В лаборатории нашли полупромышленный ротационный испаритель, фильтрационную вытяжную систему, химические реакторы, баллоны с углекислотой, а также стеллажи с лабораторной посудой и реактивами. Также обнаружены противогазы, в том числе американского производства и польский защитный костюм.

 

#Минобороны России #МО РФ #лаборатория #Авдеевка #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 