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При взрыве в кафе Могадишо погибли пять и ранены 20 человек

Во время просмотра Евро-2024 в сомалийском кафе погибли не менее пятерых человек.
Дарина Криц 2024-07-15 02:12:52
© Фото: © Hassan Bashi XinHua Global Look Press

После произошедшего взрыва у кафе в сомалийской столице Могадишо по меньшей мере погибли пять человек. Еще порядка 20 посетителей получили ранения.  Об этом со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщил телеканал CTV News.

«Полиция сообщила, что в результате взрыва возле кафе в воскресенье в столице Сомали Могадишо погибли по меньшей мере пять человек», - указали репортеры.

Некоторые посетители внутри кафе смотрели финальный матч Евро-2024 между командами Испании и Англии. В это время снаружи заведения ворвался автомобиль, в котором была взрывчатка.

Очевидцы трагедии опубликовали в Сети фотографии с места события, на которых запечатлен пожар после взрыва у кафе. Кто-то из посетителей получил травмы при попытке перепрыгнуть стену, другие - во время образовавшейся давки.

Прежде мы сообщали, что около кафе в Могадишо взорвалась заминированная машина во время просмотра футбольного матча. Местный интернет-портал Garowe со ссылкой на правоохранителей писал, что ЧП организовал террорист-смертник.

#в стране и мире #взрыв #Теракт #сомали #кафе #нападение #могадишо #Евро-2024
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