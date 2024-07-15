При взрыве в кафе Могадишо погибли пять и ранены 20 человек

После произошедшего взрыва у кафе в сомалийской столице Могадишо по меньшей мере погибли пять человек. Еще порядка 20 посетителей получили ранения. Об этом со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщил телеканал CTV News.

«Полиция сообщила, что в результате взрыва возле кафе в воскресенье в столице Сомали Могадишо погибли по меньшей мере пять человек», - указали репортеры.

Некоторые посетители внутри кафе смотрели финальный матч Евро-2024 между командами Испании и Англии. В это время снаружи заведения ворвался автомобиль, в котором была взрывчатка.

Очевидцы трагедии опубликовали в Сети фотографии с места события, на которых запечатлен пожар после взрыва у кафе. Кто-то из посетителей получил травмы при попытке перепрыгнуть стену, другие - во время образовавшейся давки.

Прежде мы сообщали, что около кафе в Могадишо взорвалась заминированная машина во время просмотра футбольного матча. Местный интернет-портал Garowe со ссылкой на правоохранителей писал, что ЧП организовал террорист-смертник.