Заминированная машина взорвалась около кафе в столице Сомали

В столице Сомали - городе Могадишо - произошел взрыв рядом с кафе, где посетители смотрели финал чемпионата Европы по футболу. По данным телерадиокомпании Shabelle, взорвалась заминированная машина.

«В результате разрушительного инцидента, потрясшего город Могадишо в Сомали, у популярного кафе взорвался заминированный автомобиль, что привело к многочисленным жертвам», - говорится в публикации.

Отмечается, что ведется расследование инцидента и установление виновных. Также указано, что взрыв напомнил об актуальных проблемах безопасности в Могадишо.