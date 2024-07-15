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Заминированная машина взорвалась около кафе в столице Сомали

В кафе, рядом с которым взорвалась бомба, люди собрались, чтобы посмотреть финальный матч чемпионата Евро-2024.
Анастасия Бобылева 2024-07-15 01:25:12
© Фото: © Hassan Bashi XinHua Global Look Press

В столице Сомали - городе Могадишо - произошел взрыв рядом с кафе, где посетители смотрели финал чемпионата Европы по футболу. По данным телерадиокомпании Shabelle, взорвалась заминированная машина.

«В результате разрушительного инцидента, потрясшего город Могадишо в Сомали, у популярного кафе взорвался заминированный автомобиль, что привело к многочисленным жертвам», - говорится в публикации.

Отмечается, что ведется расследование инцидента и установление виновных. Также указано, что взрыв напомнил об актуальных проблемах безопасности в Могадишо.

#в стране и мире #взрыв #бомба #сомали
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