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Постпред РФ заявил, что Запад готовится обвинить РФ в применении химоружия

Москва пытается на конкретных фактах показать несостоятельность всех этих усилий, отметил дипломат.
Игнат Далакян 2024-07-15 21:05:27
© Фото: Philipp Schulze dpa Globallookpress

Западные страны планируют обвинить Российскую Федерацию в применении химического оружия. Об этом заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия, посол в Гааге Владимир Тарабрин.

«Они активно работают с техсекретариатом ОЗХО, с тем чтобы заставить его все-таки предпринять какие-то шаги, направленные на то, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия», - цитирует РИА Новости Тарабрина.

Постпред РФ при ОЗХО отметил, что российская сторона этому всячески противодействует и пытается на конкретных фактах показать несостоятельность этих обвинений.

Помимо этого Тарабрин заявил, что со стороны России никакой химической угрозы Украине нет и быть не может. Однако, российская стороны не исключает приглашения экспертов организации для изучения свидетельство использования киевским режимом химического оружия.

Ранее начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявлял, что украинские боевики устраивали теракты с применением химического оружия против российских политиков. ВСУ использовали аналоги боевого вещества «Табун», которое применяли нацисты во времена Второй мировой войны.

До этого постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин заявлял, что Соединенные Штаты составляют сценарии химических преступлений Киева. По словам дипломата, США заигрывают с режимом Зеленского, чтобы нанести России стратегическое поражение.

#Россия #в стране и мире #Химическое оружие #ОЗХО #обвинение #постпред РФ
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