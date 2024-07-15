ВСУ за сутки выпустили по ДНР 57 боеприпасов, ранив четырех жителей

За истекшие сутки - с 00:00 14 июля по 00:00 15 июля - боевики украинской армии 20 раз атаковали Донецкую Народную Республику.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) уточнили, что за время обстрелов украинские националисты применили 57 боеприпасов.

«Двадцать фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», - заявили в ведомстве.

Больше всего боевики ВСУ обстреливали Горловское направление - 10 раз, немногим менее пострадало Донецкое (9 раз) и один обстрел зафиксирован на Волновахском направлении.

При обстрелах пострадали местные жители. Так, представительство ДНР в СЦКК проинформировало о ранении четырех человек, среди них девочка 2010 года рождения. Также повреждения получили восемь жилых домов.

Кроме того, от ударов ВСУ вечером 14 июля пострадал водитель грузовика. Под Шебекино они атаковали дроном грузовик, мужчина ранен.