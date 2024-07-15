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СК возбудил уголовное дело из-за пожара в Новороссийске

Возгорание в Новороссийском лесничестве распространилось на площади более 60 гектаров.
Мария Зайцева 2024-07-15 19:13:21
© Фото: ТРК «Звезда»

Следственный отдел в связи с пожаром в урочище Сухая Щель в Новороссийске возбудил уголовное дело о халатности. Об этом сообщает СК России по Краснодарскому краю.

Дело возбуждено по 293 статье УК РФ, подразумевающей халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности.

В воскресенье территории Абраусского участкового лесничества началось возгорание, распространившееся далее на площади более 60 гектаров. При пожаре были повреждены строения на базах отдыха.

Сообщается, что спасатели МЧС продолжают тушить пожар. На месте работают сотрудники СК, проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина возгорания.

Ранее появились кадры пожара на турбазе «Романтик» под Новороссийском.

#в стране и мире #пожар #Новороссийск #Кубань #Возгорание #СК #следственный отдел #Следственный комитет России
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