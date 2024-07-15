На Кубани возбудили уголовное дело из-за пожара под Новороссийском

В Краснодарском крае на фоне бушующих лесных пожаров возбудили уголовное дело. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, дело завели по 261 статье УК РФ.

«Следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации "Уничтожение/повреждение лесных насаждений"», - указала Ирина Волк.

Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего ЧП.

Прежде МЧС РФ заявляло, что площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 62 гектаров. Огонь повредил 11 строений на базе отдыха «Романтик».