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На Кубани возбудили уголовное дело из-за пожара под Новороссийском

Уголовное дело завели по статье 261 УК РФ, предусматривающее наказание за уничтожение или повреждение лесных насаждений.
Дарина Криц 2024-07-15 00:25:57
© Фото: ТРК «Звезда»

В Краснодарском крае на фоне бушующих лесных пожаров возбудили уголовное дело. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, дело завели по 261 статье УК РФ.

«Следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации "Уничтожение/повреждение лесных насаждений"», - указала Ирина Волк.

Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего ЧП.

Прежде МЧС РФ заявляло, что площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 62 гектаров. Огонь повредил 11 строений на базе отдыха «Романтик».

#в стране и мире #пожар #Краснодарский край #МЧС РФ #Новороссийск #МВД РФ #Уголовное дело #хутор Дюрсо
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