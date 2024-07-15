МО РФ: срочники весеннего призыва не направлялись в новые регионы

Минобороны России подчеркнуло, что граждане, призванные весной 2024 года для прохождения срочной военной службы, не направлялись в зону спецоперации.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации - это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства.

МО РФ объявило о завершении весеннего призыва граждан на срочную службу. Всего было призвано и направлено в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования 150 тысяч человек.

Большую часть из этого числа зачислили в учебные соединения и воинские части, где срочники освоят современную военную технику и приобретут военно-учетную специальность.

Для обеспечения перевозок военнослужащих срочной службы задействовали 15 рейсов самолетов ВКС России, 14 воинских эшелонов, 172 рейса гражданской авиации, пассажирские поезда и автотранспорт воинских частей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.