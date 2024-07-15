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МО РФ: срочники весеннего призыва не направлялись в новые регионы

Российское оборонное ведомство объявило о завершении весеннего призыва 2024 года на срочную службу.
2024-07-15 18:12:04
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России подчеркнуло, что граждане, призванные весной 2024 года для прохождения срочной военной службы, не направлялись в зону спецоперации. 

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации - это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства. 

МО РФ объявило о завершении весеннего призыва граждан на срочную службу. Всего было призвано и направлено в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования 150 тысяч человек. 

Большую часть из этого числа зачислили в учебные соединения и воинские части, где срочники освоят современную военную технику и приобретут военно-учетную специальность.

Для обеспечения перевозок военнослужащих срочной службы задействовали 15 рейсов самолетов ВКС России, 14 воинских эшелонов, 172 рейса гражданской авиации, пассажирские поезда и автотранспорт воинских частей. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #срочная служба #СВО #новые регионы
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