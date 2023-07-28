Трампу предъявили новый пункт обвинения по делу о хранении секретных документов

Согласно обнародованным судом документам, в обновленное обвинительное заключение был добавлен пункт об «умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США».

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Бывшему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу предъявили новый пункт обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов в его личном поместье в Мар-а-Лаго. Соответствующее решение было принято большим жюри (в США коллегия присяжных заседателей) южного округа штата Флорида.

Согласно документам, которые были обнародованы судом, в обновленное обвинительное заключение был добавлен пункт об «умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США», передает РИА Новости. Новое положение относится к «презентации, посвященной военной активности в другой стране».

Кроме того, были добавлены два пункта, касающиеся уничтожения записей с камер наблюдения в поместье американского политика. Уточняется, что Трамп, его помощник Уолт Наута и сотрудник Карлос де Оливейра пытались уговорить другое лицо скрыть видеозапись, чтобы материал не могли использовать в судебном процессе.

Теперь общее количество пунктов, касающихся «умышленного удержания документов», составляет 40. Сам экс-глава Белого дома категорически отрицает свою вину по данному делу.

На прошлой неделе Минюст США предъявил обвинения Трампу по трем пунктам в деле о штурме Капитолия в январе 2021 года. Согласно новым обвинениям, 45-й американский президент участвовал в сговоре с целью обмана и пытался оказать влияние на свидетелей. Также он подозревается в умышленном поражении в правах под видом соблюдения закона.