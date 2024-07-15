Семь дезертиров из Украины совершили попытку пересечь границу Одесской области и Молдавии. Во время нее они устроили перестрелку с сотрудниками пограничной службы. Об этом сообщает РИА Новости со слов координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, который сослался на своих соратников.

По его словам, неделю назад четверо мобилизованных военных и трое, уже участвовавших в боях, самовольно ушли.

«Их встретили на границе и пробовали задержать. Те, кто уже побывал в бою, устроили ожесточенное сопротивление», - поделился Лебедев.

По его словам, результатом перестрелки стало то, что пограничники отступили. Он отметил, что в реке сбежавшие избавились от оружия и погон, чтобы стать некомбатантами и попадать под нормы для беженцев.

Подпольщик заявил, что бывают случаи перехода границы самим пограничниками, которые договариваются с коллегами с другой стороны.

«Так ушло полроты на Закарпатье в Венгрию в начале июля», - сообщил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что подобные инциденты тщательно скрываются.

Ранее украинский военнопленный назвал Зеленского придурком и рассказал, что до последнего не хотел служить в ВСУ.