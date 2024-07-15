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В Таиланде продлили безвизовый режим для россиян до 60 дней

Постановление касается также граждан других 93 стран.
Мария Зайцева 2024-07-15 15:47:02
© Фото: IMAGO, Zoonar.com, Fokke Baarssen, Globallookpress

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин подписал постановление об увеличении срока безвизового режима для россиян. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Срок пребывания на территории королевства в туристических целях граждан России без виз продлен до 60 дней. Постановление применяется также к гражданам других 93 стран.

Сообщается, что увеличение срока связано с тем, что туризм стимулирует экономику страны.

«Премьер-министр отнес туристический сектор к разряду движущей силы экономики Таиланда, увеличив продолжительность безвизового режима до 60 дней для граждан 93 стран, что облегчит поездки в страну и будет стимулировать ее экономику», - говорится в сообщении.

О продлении безвизового режима для россиян стало известно в апреле, тогда решение принял кабинет министров Таиланда.

#в стране и мире #безвизовый режим #туризм #россияне #Таиланд #граждане России #сеттха тхависин
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