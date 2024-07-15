В Таиланде продлили безвизовый режим для россиян до 60 дней

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин подписал постановление об увеличении срока безвизового режима для россиян. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Срок пребывания на территории королевства в туристических целях граждан России без виз продлен до 60 дней. Постановление применяется также к гражданам других 93 стран.

Сообщается, что увеличение срока связано с тем, что туризм стимулирует экономику страны.

«Премьер-министр отнес туристический сектор к разряду движущей силы экономики Таиланда, увеличив продолжительность безвизового режима до 60 дней для граждан 93 стран, что облегчит поездки в страну и будет стимулировать ее экономику», - говорится в сообщении.

О продлении безвизового режима для россиян стало известно в апреле, тогда решение принял кабинет министров Таиланда.