Таиланд с мая введет 60-дневный безвизовый режим для россиян

Кабинет министров Таиланда принял решение о введении 60-дневного безвизового режима для граждан России. Об этом заявил премьер-министр страны Сеттха Тхависин.

Как сообщает газета Khaosod, кабмин одобрил предложение Министерства иностранных дел Таиланда. Решение о безвизовом режиме вступит в силу с 1 мая.

В прошлом году на Пхукете открылось Генеральное консульство России. Церемонию открытия посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который отметил тенденцию к росту туристического потока из России после возобновления авиасообщения между странами осенью 2022 года.