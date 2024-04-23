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Таиланд с мая введет 60-дневный безвизовый режим для россиян

Решение о безвизовом режиме принято в ходе заседания кабинета министров.
Алексей Курильченко 2024-04-23 11:07:42
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Кабинет министров Таиланда принял решение о введении 60-дневного безвизового режима для граждан России. Об этом заявил премьер-министр страны Сеттха Тхависин.

Как сообщает газета Khaosod, кабмин одобрил предложение Министерства иностранных дел Таиланда. Решение о безвизовом режиме вступит в силу с 1 мая.

В прошлом году на Пхукете открылось Генеральное консульство России. Церемонию открытия посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который отметил тенденцию к росту туристического потока из России после возобновления авиасообщения между странами осенью 2022 года.

#в стране и мире #безвизовый режим #В ИноСМИ #Таиланд
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