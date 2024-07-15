Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля

Президент России Владимир Путин рассказал, какие позиции страна заняла в мире в металлургической отрасли. Глава государства выступил на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга.

Он заявил, что, по оценкам экспертов, РФ заняла в 2023 году первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место по выпуску алюминия, и третье по производству титановой продукции

«Важно, что год от года отрасль становится все более высокотехнологичной, активно внедряются передовые инженерные, производственные решения, разрабатываются уникальные сплавы, которые позволяют создавать материалы с особыми свойствами», - отметил глава государства.

Путин сообщил, что развитие металлургии открывает стране новые возможности в разных сферах, включая авиацию, космонавтику, электронику и медицину.

По его словам, металлургическая отрасль имеет стратегическое значение для России, в том числе для оснащения армии.

Ранее государственный департамент назвал целью антироссийских санкций ограничение возможностей России развивать свой энергетический сектор и металлургию.