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Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля

По словам главы государства, отрасль становится все более высокотехнологичной с каждым годом.
Мария Зайцева 2024-07-15 15:26:35
© Фото: пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин рассказал, какие позиции страна заняла в мире в металлургической отрасли. Глава государства выступил на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга.

Он заявил, что, по оценкам экспертов, РФ заняла в 2023 году первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место по выпуску алюминия, и третье по производству титановой продукции

«Важно, что год от года отрасль становится все более высокотехнологичной, активно внедряются передовые инженерные, производственные решения, разрабатываются уникальные сплавы, которые позволяют создавать материалы с особыми свойствами», - отметил глава государства.

Путин сообщил, что развитие металлургии открывает стране новые возможности в разных сферах, включая авиацию, космонавтику, электронику и медицину.

По его словам, металлургическая отрасль имеет стратегическое значение для России, в том числе для оснащения армии.

Ранее государственный департамент назвал целью антироссийских санкций ограничение возможностей России развивать свой энергетический сектор и металлургию.

#в стране и мире #металлургия #Владимир Путин #Титан #президент россии #алюминий #никель #день металлурга
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