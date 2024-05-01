Госдеп назвал целью санкций подрыв энергетики и металлургии в РФ

Государственный департамент назвал целью антироссийских санкций ограничение возможностей России развивать свой энергетический сектор, а также металлургию и горнодобывающую промышленность. Об этом говорится в пояснительном документе, опубликованном на сайте ведомства.

Госдеп продолжает ограничивать компании и организации, которые участвуют в развитии потенциала производства и экспорта энергии в России, говорится в документе. Этим, в частности, объясняется включение в санкционный список двух операторов судов, которые транспортируют узкоспециализированные модули сжиженного природного газа и оборудование гравитационного типа, разработанного специально для российского проекта «Арктик СПГ-2».

«Арктик СПГ-2» опирался на технологическую и морскую логистическую поддержку иностранных сервисных компаний, сказано в разделе «Подрыв будущего производства энергии, металлов и горнодобывающей промышленности». Сегодняшние действия американской администрации призваны еще больше повысить подотчетность организаций, которые оказывают материальную поддержку оператору проекта «Арктик СПГ-2».

Ранее помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что США намерены уничтожить «Арктик СПГ-2». Американский чиновник заявил, что РФ должна утратить возможности разрабатывать новые проекты, которые позволили бы ей перенаправить свой газ на другие рынки из Европы.