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Минобороны России получило партию самолетов МиГ-31

Прошедшая ремонт и модернизацию авиатехника поставлена в рамках государственного оборонного заказа.
2024-07-15 14:40:25
© Фото: Минобороны России

Российское оборонное ведомство получило партию прошедших ремонт и модернизацию самолетов МиГ-31. Об этом сообщает ОАК (входит в Ростех). 

Отправку самолетов произвел Нижегородский авиастроительный завод «Сокол».

Утверждается, что авиатехника прошла комплекс наземных и летных испытаний, который подтвердили заданные требования. После этого самолеты отправились к местам постоянного базирования. 

В ОАК отметили, что модернизированные МиГ-31 обладают высокими боевыми характеристиками. Также было отмечено, что эти самолеты способны успешно выполнять задачи в современных боевых условиях.

Ранее сообщалось, что Минобороны России получило новые учебно-боевые самолеты Як-130, на которых можно можно отрабатывать применение вооружения типа «воздух-поверхность» и «воздух-воздух».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #армия #миг-31 #оак #гособоронзаказ
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