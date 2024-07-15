Минобороны России получило партию самолетов МиГ-31

Российское оборонное ведомство получило партию прошедших ремонт и модернизацию самолетов МиГ-31. Об этом сообщает ОАК (входит в Ростех).

Отправку самолетов произвел Нижегородский авиастроительный завод «Сокол».

Утверждается, что авиатехника прошла комплекс наземных и летных испытаний, который подтвердили заданные требования. После этого самолеты отправились к местам постоянного базирования.

В ОАК отметили, что модернизированные МиГ-31 обладают высокими боевыми характеристиками. Также было отмечено, что эти самолеты способны успешно выполнять задачи в современных боевых условиях.

Ранее сообщалось, что Минобороны России получило новые учебно-боевые самолеты Як-130, на которых можно можно отрабатывать применение вооружения типа «воздух-поверхность» и «воздух-воздух».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.