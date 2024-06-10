Минобороны России получило новые учебно-боевые самолеты Як-130

Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны России партию учебно-боевых самолетов Як-130, изготовленных на Иркутском авиационном заводе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ОАК.

На Як-130 в условиях, приближенных к боевым, можно отрабатывать применение вооружения типа «воздух-земля» и «воздух-воздух». Самолет отличается превосходной маневренностью и современным бортовым радиоэлектронным оборудованием.

«Значительные ресурсы завода также сосредоточены на выполнении задач по поставками истребителей Су-30СМ и учебно-боевых Як-130 под нужды армии и флота», - отметил гендиректор корпорации Юрий Слюсарь.

Напомним, учебно-боевой самолет Як-130 предназначен для обучения курсантов летных училищ навыкам пилотирования и решения боевых задач при действии по наземным и воздушным целям, характерных для самолетов четвертого и пятого поколений.

В случае необходимости самолет может быть в кратчайшие сроки переоборудован в боевой и способен наносить удары по наземным целям с помощью авиабомб, управляемых и неуправляемых ракет. Як-130 способен уничтожать малоскоростные воздушные цели, в частности беспилотники и вертолеты.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.