Суд заочно приговорил журналистку Гессен к восьми годам лишения свободы

Суд Москвы заочно приговорил журналистку Марию Гессен к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков об армии России. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - указано в сообщении.

Известно, что Гессен лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов сроком на 4 года. По решению суда, срок отбывания наказания начнет исчисляться с момента экстрадиции журналистки на территорию РФ или с момента ее задержания.

Напомним, что уголовное дело на Марию Гессен завели после публикации интервью, в котором журналистка рассказала о якобы преступлениях российской армии в городе Буча Киевской области.