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Суд заочно приговорил журналистку Гессен к восьми годам лишения свободы

Журналистка Мария Гессен признана виновной по уголовному делу о распространении фейков о российской армии.
Услада Дубинина 2024-07-15 13:41:12
© Фото: Focke Strangmann, dpa, Globallookpress

Суд Москвы заочно приговорил журналистку Марию Гессен к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков об армии России. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - указано в сообщении.

Известно, что Гессен лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов сроком на 4 года. По решению суда, срок отбывания наказания начнет исчисляться с момента экстрадиции журналистки на территорию РФ или с момента ее задержания.

Напомним, что уголовное дело на Марию Гессен завели после публикации интервью, в котором журналистка рассказала о якобы преступлениях российской армии в городе Буча Киевской области.

#в стране и мире #журналист #Уголовное дело #Гессен #буча #дело о фейках
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