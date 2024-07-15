Туристы рассказали, как спасались прямо с пляжей из-за пожара на Кубани

Свидетели рассказали, что они пережили во время эвакуации из горящего хутора Дюрсо под Новороссийском

Многочисленных туристов пожар застал врасплох, когда огонь уже подходил к базам отдыха, люди купались, загорали на пляжах. По словам очевидцев, женщины и дети сильно испугались. Из-за того, что дым заволакивал пляж, у некоторых из них была даже паника.

«Огонь был сильный, Машину пришлось перегонять сквозь пламя. Рука даже немного пострадала», - рассказал один из свидетелей.

Уехать на своих машинах удалось далеко не всем. В кратчайшие сроки огонь перекинулся на несколько баз отдыха. Корпуса и автомобили сгорели до тла. Люди оказались в блокаде. Эвакуации дожидались прямо на берегу моря.

Для эвакуации по воде спасатели задействуют моторные лодки. Всего из зоны риска в срочном порядке вывезли более 500 человек, в том числе около 70 детей.

В Новороссийске введён режим чрезвычайной ситуации. В хуторе Дюрсо, к которому подходит огненная стихия, население оповещают о необходимости собрать вещи и документы.

Спасателям активно помогают члены краснодарских мотоклубов. На квадроциклах и горных мотоциклах они могут проехать туда, куда не добраться иной технике.

«Мы возили воду на самый верх. Людей поднимали, тушили», - рассказал волонтер Иван Сергеев.

От огня уже пострадала территория анапского заповедника «Утриш». Для возможной дальнейшей эвакуцации туристов и населения развёрнуты дополнительные пункты временного размещения.

«На автобусах эвакуировали людей. Там сейчас жителей нет, только спасатели и волонтеры - все кто неравнодушен и помогает в тушении», - добавил волонтер Александр.

Огонь под Новороссийском бушует уже второй день. По последним данным природный пожар распространился более чем на 60 гектаров. В тушении задействовано 300 специалистов. Работать пожарным приходится в сложных условиях горной местности, активно используется авиация. На очаги горения сброшено уже более 100 тонн воды.