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ВСУ атаковали дроном грузовик под Шебекино, ранен водитель

От госпитализации пострадавший отказался, он будет получать лечение амбулаторно.
Анна Назайкина 2024-07-14 18:04:48
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Украинские военные обстреляли населенные пункты в Шебекинском и Грайворонском округах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Под Шебекино на объездной дороге беспилотник атаковал грузовик. В результате произошедшего ранен водитель.

В частности, мужчина получил осколочные ранения ноги и правого предплечья, ему оказали помощь медики. От госпитализации он отказался, пациент будет получать лечение амбулаторно.

Кроме того, в населенном пункте Зиборовка из-за артиллерийского обстрела в частном доме выбило окна. В селе Муром дрон взорвался на крыше частного дома, начался пожар, его уже потушили.

В Грайворонском городском округе в селе Безымено беспилотник атаковал дом, шесть квартир получили повреждения. После того, как боевики повторно сбросили взрывные устройства с дронов, сгорел частный дом.

#в стране и мире #грузовик #белгородская область #Вячеслав Гладков #шебекино
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