ВСУ атаковали дроном грузовик под Шебекино, ранен водитель

Украинские военные обстреляли населенные пункты в Шебекинском и Грайворонском округах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Под Шебекино на объездной дороге беспилотник атаковал грузовик. В результате произошедшего ранен водитель.

В частности, мужчина получил осколочные ранения ноги и правого предплечья, ему оказали помощь медики. От госпитализации он отказался, пациент будет получать лечение амбулаторно.

Кроме того, в населенном пункте Зиборовка из-за артиллерийского обстрела в частном доме выбило окна. В селе Муром дрон взорвался на крыше частного дома, начался пожар, его уже потушили.

В Грайворонском городском округе в селе Безымено беспилотник атаковал дом, шесть квартир получили повреждения. После того, как боевики повторно сбросили взрывные устройства с дронов, сгорел частный дом.