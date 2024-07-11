Центробанк назвал три новых признака мошеннических операций

Центробанк вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения подозрительных денежных переводов. Теперь таких критериев шесть.

Ранее банки блокировали перевод средств, если сведения о получателях поступают из базы ЦБ о мошеннических счетах, если данная операция нетипична для клиента банка, а также при попытке совершить перевод с устройства, которым ранее пользовались мошенники.

Теперь банки будут блокировать операции со счетами, по которым ранее уже совершались мошеннические операции.

«Еще один новый критерий - информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам», - сообщил регулятор.

Согласно третьему новому признаку, финансовые организации обяжут учитывать данные, которые поступили от сторонних ведомств и свидетельствуют о мошенничестве. Это может быть информация от операторов связи, которые фиксируют нетипичную для клиента активность, рост числа входящих сообщений, в том числе в мессенджерах, пишет RT.

Ранее эксперты ЦБ РФ предупредили россиян, что мошенники могут попытаться украсть деньги с их счетов, притворившись родными и близкими. Сначала злоумышленники изучают личность своей будущей жертвы по ее социальным сетям, после чего звонят от лица близкого родственника, подделывая его голос при помощи специальной программы.