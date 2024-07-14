Показаны уникальные кадры подготовки и сброса авиабомбы ФАБ-3000

Опубликованы уникальные кадры подготовки и сброса авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Благодаря УМПК, бомба превращается в точное и грозное оружие и регулярно применяется в зоне проведения СВО.

«ФАБ-3000 — это авиабомба повышенного могущества, за собой она оставляет лунный ландшафт. Она обладает большим фугасным действием, так что в радиусе полукилометра будут очень большие разрушения. Также вторичные осколки — фронт лидирующих осколков до километра разлетается», — рассказал один из летчиков Су-34, который работает с этой бомбой.

Напомним, ранее Министерство обороны Российской Федерации показывало кадры изготовления авиабомб ФАБ-3000. В Нижегородской области с февраля эти боеприпасы стали изготавливать массово.

Кроме того, многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500.