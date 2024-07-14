МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Показаны уникальные кадры подготовки и сброса авиабомбы ФАБ-3000

ФАБ-3000 является одним из самых разрушительных боеприпасов.
Юлия Бабакова 2024-07-14 09:05:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Опубликованы уникальные кадры подготовки и сброса авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Благодаря УМПК, бомба превращается в точное и грозное оружие и регулярно применяется в зоне проведения СВО.

«ФАБ-3000 — это авиабомба повышенного могущества, за собой она оставляет лунный ландшафт. Она обладает большим фугасным действием, так что в радиусе полукилометра будут очень большие разрушения. Также вторичные осколки — фронт лидирующих осколков до километра разлетается», — рассказал один из летчиков Су-34, который работает с этой бомбой.

Напомним, ранее Министерство обороны Российской Федерации показывало кадры изготовления авиабомб ФАБ-3000. В Нижегородской области с февраля эти боеприпасы стали изготавливать массово.

Кроме того, многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500.

#су-34 #Авиабомба #наш эксклюзив #кадры #сброс #ФАБ-3000
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 