На Украине предупредили о сокращении численности населения

Население Украины к 2033 году будет составлять не более 35 миллионов человек, заявила директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

«Давайте забудем о том, что у нас было 52 миллиона украинцев. 52 миллиона не будет никогда. По самому оптимистическому варианту в 2033 году нас будет 35 миллионов», - приводит ее слова агентство «РБК-Украина».

В данном случае специалист приводит значение в 52 миллиона человек, которое было зафиксировано в стране в 1993 году, это исторически наибольшее число украинцев. В своих расчетах Либанова учитывала территорию Украины за 1991 год, то есть включила в нее в том числе Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области и Крым.

Для поддержания уровня населения в 30 миллионов человек необходимо привлекать иностранцев - до 300 тысяч мигрантов в год, добавила эксперт. В частности, она предложила привлекать молодежь из Польши и стран Прибалтики за счет создания привлекательных для них условий.

Напомним, на данный момент почти пять миллионов выходцев с Украины проживают за рубежом, только 26% из них уверены в своем возвращении обратно.