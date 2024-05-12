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Названо число украинцев, желающих вернуться домой из-за границы

Согласно опросу, 26,2% беженцев планируют вернуться на родину.
Глеб Владовский 2024-05-12 12:29:43
© Фото: Bernd Thissen, dpa, Globallookpress

Около половины из числа проживающих за рубежом допустили возможность вернуться на родину, передает радио Sputnik со ссылкой на опрос, проведенный социологическим агентством Info Sapiens.

Сообщается, что из 4,9 млн выходцев из Украины, проживающих за рубежом, 26,2% респондентов уверены в возвращении домой, еще 26,3% не исключают этой вероятности. Стоит отметить, что из этого числа 61% опрошенных предположили, что это возможно по окончании боевых действий.

По данным опроса, остальная часть украинцев не планирует возвращаться на родину. Уточняется, что примерно 45% беженцев официально трудоустроены, при чем из них 60% заявили, что зарабатывают больше, чем дома.

Напомним, что власти Польши выразили готовность передать Киеву мужчин-беженцев призывного возраста.

#в стране и мире #соцопрос #украинские беженцы
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