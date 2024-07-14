Бывший воспитанник детдома рассказал, почему стал добровольцем

Министерство обороны Российской Федерации показало интервью с пулеметчиком штурмового подразделения группировки войск «Восток» с позывным «Арчи». Военнослужащий рассказал, почему стал добровольцем.

Молодой боец уже прошел нелегкий жизненный путь. Он воспитывался в детском доме, жил без родителей. Но все невзгоды не только не поломали его, а напротив – закалили.

«Арчи» подписал контракт, чтобы попасть на СВО. Проходя службу, он еще ни разу не пожалел о сделанном выборе.

Также он рассказал, что им движет, и какие эмоции он испытывал во время своего первого боя.

Напомним, ранее бывший полицейский рассказал, почему отправился добровольцем на СВО. Боец с позывным «Джек» командует штурмовым взводом.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.