МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бывший полицейский рассказал, почему отправился добровольцем на СВО

Боец с позывным «Джек» командует штурмовым взводом.
2024-07-14 07:03:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне специальной операции задачи в качестве командира штурмового взвода группировки войск восток «Восток» выполняет бывший полицейский. Боец с позывным «Джек» рассказал, почему уволился из органов внутренних дел и отправился на СВО. Интервью опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

«8 лет работал в органах внутренних дел. Занимался раскрытием преступлений. Я решил добровольно подписать контракт, чтобы участвовать в СВО», - говорит «Джек».

Перемены в своей жизни военнослужащий не считает масштабными. И тогда, и сейчас он продолжает служить Родине, но только уже в другом качестве. Работа штурмовика тяжела и опасна, но «Джек» ни разу не жалел о принятом решении.

«Я патриот своей страны и считаю, что должен защищать мирных людей. Родители боялись за меня, но супруга отнеслась с пониманием к моему решению», - отметил он.

Также боец рассказал, какие задачи ему пришлось выполнять в зоне специальной операции, и как его штурмовая группа вместо одного захватила сразу несколько украинских опорных пунктов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #восток #полиция #СВО #штурмовая группа
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 