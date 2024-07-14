Бывший полицейский рассказал, почему отправился добровольцем на СВО

В зоне специальной операции задачи в качестве командира штурмового взвода группировки войск восток «Восток» выполняет бывший полицейский. Боец с позывным «Джек» рассказал, почему уволился из органов внутренних дел и отправился на СВО. Интервью опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

«8 лет работал в органах внутренних дел. Занимался раскрытием преступлений. Я решил добровольно подписать контракт, чтобы участвовать в СВО», - говорит «Джек».

Перемены в своей жизни военнослужащий не считает масштабными. И тогда, и сейчас он продолжает служить Родине, но только уже в другом качестве. Работа штурмовика тяжела и опасна, но «Джек» ни разу не жалел о принятом решении.

«Я патриот своей страны и считаю, что должен защищать мирных людей. Родители боялись за меня, но супруга отнеслась с пониманием к моему решению», - отметил он.

Также боец рассказал, какие задачи ему пришлось выполнять в зоне специальной операции, и как его штурмовая группа вместо одного захватила сразу несколько украинских опорных пунктов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.