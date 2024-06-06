Силуанов заявил о планах продать переданные государству активы «Макфы»

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что переданные по решению суда активы Макфы планируется продать. Об этом сообщило радио Sputnik.

«Эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать. Такие задачи Росимуществу поставлены», - заявил политик, выступая на форуме ПМЭФ.

Силуанов также отметил, что России такая экономика не нужна.

Напомним, что 8 мая 2024 года центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества «Макфы». В соответствии с этим решением группу компаний национализировали.

В собственность государства перешли активы компании, в том числе «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «Смак».