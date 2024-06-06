МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Силуанов заявил о планах продать переданные государству активы «Макфы»

В собственности государства имеются активы «Первого хлебокомбината», «Макфы», «Смака».
Глеб Владовский 2024-06-06 13:44:30
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что переданные по решению суда активы Макфы планируется продать. Об этом сообщило радио Sputnik.

«Эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать. Такие задачи Росимуществу поставлены», - заявил политик, выступая на форуме ПМЭФ.

Силуанов также отметил, что России такая экономика не нужна.

Напомним, что 8 мая 2024 года центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества «Макфы». В соответствии с этим решением группу компаний национализировали.

В собственность государства перешли активы компании, в том числе «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «Смак».

#в стране и мире #Антон Силуанов #Минфин РФ #активы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 