Шереметьево ввел ограничения на взлет и посадку из-за непогоды

Аэропорт Шереметьево объявил о введении временных ограничений на взлет и посадку самолетов с 17:00 из-за плохих погодных условий. Об этом сообщается на официальном сайте «Аэрофлота».

«Для минимизации корректировки расписания и во избежание скопления воздушных судов в зоне ожидания Московского авиационного узла время прибытия отдельных рейсов "Аэрофлота" в Шереметьево будет сдвинуто на более позднее», - говорится в сообщении.

Вылеты из Шереметьево будут осуществляться по фактической погоде. Пассажиров проинформировали об изменениях.

Транзитных путешественников заблаговременно переоформят на ближайшие рейсы. Тех кто прибыл в здание аэровокзала обслужат в соответствии со всеми стандартами, уточнили в пресс-службе «Аэрофлота».

Накануне Минтранс РФ поручил Шереметьево и «Аэрофлоту» в ближайшее время проработать дополнительные меры, призванные ускорить для пассажиров прохождение предполетных процедур. Минувшей ночью в отдельных районах Московской области выпала четверть месячной нормы осадков, сообщили в центре погоды «Фобос».