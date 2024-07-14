МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шереметьево ввел ограничения на взлет и посадку из-за непогоды

Время отправления и прибытия отдельных рейсов будет скорректировано исходя из фактической погоды.
Ян Брацкий 2024-07-14 17:58:11
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Аэропорт Шереметьево объявил о введении временных ограничений на взлет и посадку самолетов с 17:00 из-за плохих погодных условий. Об этом сообщается на официальном сайте «Аэрофлота».

«Для минимизации корректировки расписания и во избежание скопления воздушных судов в зоне ожидания Московского авиационного узла время прибытия отдельных рейсов "Аэрофлота" в Шереметьево будет сдвинуто на более позднее», - говорится в сообщении.

Вылеты из Шереметьево будут осуществляться по фактической погоде. Пассажиров проинформировали об изменениях.

Транзитных путешественников заблаговременно переоформят на ближайшие рейсы. Тех кто прибыл в здание аэровокзала обслужат в соответствии со всеми стандартами, уточнили в пресс-службе «Аэрофлота».

Накануне Минтранс РФ поручил Шереметьево и «Аэрофлоту» в ближайшее время проработать дополнительные меры, призванные ускорить для пассажиров прохождение предполетных процедур. Минувшей ночью в отдельных районах Московской области выпала четверть месячной нормы осадков, сообщили в центре погоды «Фобос».

#Погода #дождь #Аэрофлот #Шереметьево #расписание
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 