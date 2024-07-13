Минтранс поручил Шереметьево ускорить предполетные процедуры

Аэропорт Шереметьево и авиакомпания «Аэрофлот» должны проработать дополнительные меры для ускорения предполетных процедур. Соответствующее поручение дал Минтранс Российской Федерации.

«Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин поручил Шереметьево и "Аэрофлоту" в ближайшее время проработать дополнительные меры, призванные ускорить для пассажиров (например, с детьми) прохождение предполетных процедур», - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-аккаунте.

Минтранс подтвердил, что Шереметьево и «Аэрофлот» обеспечивают полетную программу в плановом режиме. Продолжительность прохождения пассажиров через входные группы терминала «В» соответствует общепринятой практике. В утренний час-пик она не превышает 15 минут.

Кроме того, в ведомстве отметили достаточное количество стоек для регистрации. Роста жалоб от пассажиров на аэропорт и авиакомпанию не зафиксировано.

Напомним, из-за недавнего урагана в Москве в аэропорту Шереметьево произошли многочасовые задержки рейсов. Это привело к том, что в терминалах скопились огромные очереди. Время вылета самолетов постоянно сдвигалось из-за более позднего прибытия в столицу других рейсов.