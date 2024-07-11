Актриса из фильма «Сияние» Шелли Дюваль умерла в США

В США умерла актриса Шелли Дюваль, сыгравшая в фильме знаменитого режиссера Стэнли Кубрика «Сияние». Об этом журналу The Hollywood Reporter сообщил ее сожитель. Дюваль не стало в возрасте 75 лет.

Сообщается, что актриса умерла в своем доме в штате Техас. Долгое время Дюваль страдала от осложнений после диабета.

Шелли Дюваль родилась 7 июля 1949 года в Техасе. Известность получила после съемок в таких фильмах как: «Нэшвилл», «Три женщины», «Бандиты во времени» и других картинах. Но всемирное признание пришло к ней после съемок в фильме «Сияние» в 1977 году.