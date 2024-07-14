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Опубликовано первое видео с Трампом после покушения

На кадрах политик спускается по трапу своего самолета и приветствует журналистов.
Анна Назайкина 2024-07-14 16:07:47
© Фото: Donald J. Trump for President © Видео: Donald J. Trump for President

Видео прибытия экс-президента США Дональда Трампа в аэропорт в Нью-Джерси после покушения появилось в социальных сетях.

На кадрах кандидат в президенты спускается по трапу своего самолета, его сопровождает охрана. Политик приветствует журналистов.

Напомним, накануне во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании раздались выстрелы. Политика с окровавленным ухом под руки увела охрана.

В результате произошедшего пострадали два человека, один из зрителей погиб. Нападавшего ликвидировали. По данным ФБР, стрелявший - 20-летний республиканец.

#Самолет #Аэропорт #сша #Дональд Трамп #нью-джерси
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