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В Перми мать обвинили в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане

Следствие считает, что она задушила 9-летнего мальчика, а затем нанесла ему колото-резаные раны. Тело отвезла к мусорке в чемодане.
Анна Назайкина 2024-07-14 15:17:16
© Фото: СК РФ

Жительнице Перми предъявили обвинение в убийстве собственного сына. Об этом говорится в сообщении регионального СК. Ранее мальчика нашли в чемодане возле мусорных контейнеров в Ленинском районе города.

Фигурантка - 34-летняя жительница города. Против нее было возбуждено уголовное дело об убийство малолетнего.

Кроме того, следователи раскрыли новые подробности этого страшного преступления. По данным СК, женщина в ночь с 11 на 12 июля задушила собственного девятилетнего сына. Затем она оставила на нем колото-резаные раны.

Чтобы скрыть следы произошедшего, она засунула тело ребенка в чемодан, а затем отвезла его к мусорке. Страшная находка была обнаружена местным жителем на следующее утро.

Во время допроса она не признала вину. Следствие будет просить суд отправить ее под стражу.

#в стране и мире #Трагедия #СК РФ #обвинение #пермь #убийство ребенка
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