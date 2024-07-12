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Подозреваемая в убийстве мальчика в Перми попала на камеры с чемоданом

Ранее в СК рассказали, что на трупе ребенка зафиксировали раны и следы удушья.
Анна Назайкина 2024-07-12 14:24:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В распоряжении «Звезды» оказались кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлена предполагаемая подозреваемая в убийстве школьника в Перми.

Сегодня утром в Ленинском районе города обнаружили труп мальчика 6-8 лет. Тело находилось в чемодане возле мусорных баков.

Предположительно, эту женщину со светлыми волосами ищет полиция. На видео она идет с чемоданом вдоль дороги посреди ночи.

Ранее соседка убитого ребенка рассказала нашему телеканалу, что к ней приходили сотрудники правоохранительных органов и показывали ей кадры с разыскиваемой женщиной.

По данным СК, на теле ребенка нашли раны и следы удушья. Возбуждено уголовное дело.

#наш эксклюзив #пермь #камеры видеонаблюдения #убийство ребенка #чемодан
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