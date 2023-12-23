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Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) сообщило, что не поддерживает контакты с Киевом касательно списка предполагаемых «жертв» в Буче. Запрос в организацию отправляло агентство РИА Новости.

Как отметили в агентстве, Москва не единожды запрашивала список пострадавших в Буче, однако он так до сих пор и не был опубликован. В ОБСЕ порекомендовали обратиться к представителям БДИПЧ. После переадресации запроса в бюро, их представители ответили, что не поддерживают контактов по этому вопросу с Киевом и отметили, что Россия также должна провести расследование.

«Хотя мы не находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу, мы понимаем, что украинские власти собирают доказательства преступлений, совершенных в Буче и других местах в Киевской области», - прокомментировали в БДИПЧ.

Российские политики и дипломаты подчеркивают, что события в Буче являются инсценировкой киевского режима для срыва переговорного процесса между Россией и Украиной. Представитель МИД Мария Захарова отметила, что решение продолжить военные действия по указке стран Запада еще раз подтверждает марионеточный характер режима Зеленского.