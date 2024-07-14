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Российские военные поразили ж/д эшелон ВСУ на станции разгрузки

Российские военные также нанесли поражение боевым позициям ЗРК «IRIS-T» немецкого производства и дивизиона ЗРК «Печора» в зоне спецоперации.
2024-07-14 13:51:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие нанесли поражение железнодорожному эшелону с боевиками и военной техникой ВСУ на станции разгрузки, под удар также попали боевые позиции ЗРК «IRIS-T» немецкого производства и дивизиона ЗРК «Печора». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противник потерял свыше 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей», - говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что за минувшие сутки средства ПВО сбили 33 вражеских дрона и десять реактивных снарядов системы залпового огня американского производства HIMARS. Всего была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 129 районах зоны спецоперации.

Согласно сводке, военные ВС РФ также овладели поселком Урожайное в ДНР, сейчас ведется зачистка населенного пункта.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #спецоперация #Эшелон
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