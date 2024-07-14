ВС РФ освободили Урожайное в ДНР

Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий овладели поселком Урожайное в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Сейчас военные осуществляют зачистку населенного пункта. Кроме того, проводится его разминирование.

Также, отметили в МО РФ, нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Водяное, Великая Новоселка, Макаровка и Пречистовка в ДНР. Отражены две контратаки штурмовых подразделений 123-й бригады теробороны.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.