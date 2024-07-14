Песков заявил, что Путин не планирует звонить Трампу

Президент России Владимир Путин не планирует звонить экс-президенту США Дональду Трампу после того, как на кандидата напали во время митинга. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Насколько я знаю, таких планов нет», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Песков отметил, что Москва всегда осуждала и решительно осуждает и сейчас любые виды насилия во время политической борьбы. Кроме того, он выразил соболезнования семье погибшего, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в Кремле не думают, что за покушением на Трампа стоит действующая власть, однако, по словам Пескова, именно она спровоцировала появление такой атмосферы во внутренней политике страны.

Ранее появились сообщения о том, что, по данным ФБР, стрелявший в Трампа 20-летний республиканец, вероятнее всего, действовал один.