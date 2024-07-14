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В Курской области при атаке БПЛА загорелась телевышка

Пострадавших нет, сообщил губернатор области Алексей Смирнов.
Елизавета Кондрикова 2024-07-14 13:31:11
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В городе Суджа Курской области после атаки ВСУ загорелась телевизионная вышка, пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.

«В городе Судже Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась телевизионная вышка», - написал Смирнов в своем Telegram.

На месте работает дежурный караул пожарных, добавил губернатор. Утром он объявлял ракетную опасность, она продлилась 12 минут.  

Во вторник в городе в результате удара дрона ВСУ также загорелась подстанция маслодельного комбината, в результате пожара никто не пострадал.

 

#бпла #Курская область #ВСУ #алексей смирнов #телевышка #удар ВСУ #Суджа
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