В Курской области при атаке БПЛА загорелась телевышка

В городе Суджа Курской области после атаки ВСУ загорелась телевизионная вышка, пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.

«В городе Судже Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась телевизионная вышка», - написал Смирнов в своем Telegram.

На месте работает дежурный караул пожарных, добавил губернатор. Утром он объявлял ракетную опасность, она продлилась 12 минут.

Во вторник в городе в результате удара дрона ВСУ также загорелась подстанция маслодельного комбината, в результате пожара никто не пострадал.