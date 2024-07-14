В Курской области при атаке БПЛА загорелась телевышка

В городе Суджа Курской области после атаки ВСУ загорелась телевизионная вышка, пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.
«В городе Судже Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась телевизионная вышка», - написал Смирнов в своем Telegram.
На месте работает дежурный караул пожарных, добавил губернатор. Утром он объявлял ракетную опасность, она продлилась 12 минут.
Во вторник в городе в результате удара дрона ВСУ также загорелась подстанция маслодельного комбината, в результате пожара никто не пострадал.
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