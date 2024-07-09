В Судже из-за дрона горит подстанция маслодельного комбината

Украинский беспилотник атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Алексей Смирнов.

Кроме того, он опубликовал фотографию с места происшествия. На снимке видно, как над местом ЧП поднимается столб густого серого дыма.

Как уточняется, в результате попадания вражеского дрона на подстанции началось возгорание.

Врио главы региона добавил, что в результате произошедшего пострадавших нет, сейчас огонь тушит бригада пожарной части.