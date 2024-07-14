ВСУ обстреляли Шебекино, повреждена линия газоснабжения

ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате атаки никто не пострадал, повреждены четыре многоквартирных дома и семь частных. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«В 4 МКД повреждены фасады, кровли и остекление. Различные повреждения выявлены в 7 частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли, фасады, хозпостройки и ограждения», - написал Гладков в своем Telegram.

Также повреждена линия газоснабжения, посечены восемь автомобилей, добавил губернатор. Специалисты проводят подомовой обход для выявления всех повреждений, информация будет уточняться.

ВСУ стреляют по городу четвертый день подряд. Накануне при атаке противника пострадали восемь жителей Шебекино, четырех из них доставили в медучреждения с осколочными ранами и черепно-мозговой травмой.