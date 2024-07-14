За ночь в отдельных районах Подмосковья выпала четверть нормы осадков

Минувшей ночью в отдельных районах Московской области выпала четверть месячной нормы осадков. Так, например, в Луховицах в осадкомеры метеорологов попал 21 миллиметр дождя, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Самой "мокрой" точкой региона стала "огуречная" столица Подмосковья – Луховицы, там за ночь выпало 21 мм осадков или четверть от нормы июля», - написал он в своем Telegram-канале.

Также, по словам Михаила Леуса, обильные дожди были отмечены в Коломне, Домодедово и Железнодорожном. А вот вне зоны осадков оказались восточные и большинство северных районов Подмосковья.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что июнь 2024 года стал самым жарким в истории метеонаблюдений для Северного полушария и для Земли в целом. Синоптик обратил внимание на то, что природное явление Эль-Ниньо исчезает, но сохраняется его влияние на глобальные температуры. Оно вызывает повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана и выделение тепла в атмосферу.