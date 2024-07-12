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Вильфанд: июнь на Земле стал самым жарким в истории

Июнь 2024-го стал 13-м самым теплым месяцем подряд, свидетельствуют данные Службы изменения климата Европейского союза Copernicus.
Владимир Рубанов 2024-07-12 03:29:45
© Фото: Олег Кононенко, Роскосмос

Июнь 2024 года стал самым жарким в истории метеонаблюдений для Северного полушария и для Земли в целом, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик обратил внимание на то, что природное явление Эль-Ниньо исчезает, но его последствия продолжат влиять на глобальные температуры. Оно вызывает повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана и выделение тепла в атмосферу.

Прошедший июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений на планете и 13-м месяцем подряд, когда был установлен месячный температурный рекорд, сообщает информационный центр ООН со ссылкой на данные Службы изменения климата Европейского союза Copernicus.

Средняя температура поверхности моря в июне составляла 20,85°C. Это самое высокое значение за весь период наблюдений. Уже 12 месяцев подряд средняя глобальная температура находится на отметке 1,5°C выше, чем в доиндустриальную эпоху.

#климат #Погода #Земля #Тихий океан #Роман Вильфанд #Эль-Ниньо #температура воздуха #Гидрометцентр России #Copernicus
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