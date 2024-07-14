В Минобороны Южной Осетии рассказали о роли РФ в операции мира

1992-й. Утро 14-го июля. Колонна БТР едет через Рокский тоннель на территорию Южной Осетии. Так началась первая в истории современной России миротворческая операция, которую до сих пор называют образцом урегулирования вооруженных конфликтов. Местные жители встречали наш контингент букетами цветов и в слезах. Но не многие знают, что этому предшествовала большая военно-политическая операция. Необходимо было ввести на территорию провозгласившей независимость республики армии сразу двух иностранных государств. Причем таким образом, чтобы ни у одного из них не возникло преимущества.

«Представьте, задача состояла в том, чтобы войска ввести одновременно. Чтобы не дай бог не дать возможности грузинам на опережение сработать и ввести 500 человек. Или там они не могли допустить, чтобы мы ввели 500 человек. 500 человек у нас ВДВ, 500 человек представители Осетии и 500 человек грузин. Чтобы не дай бог - кто войдет первый, то будет превалировать в своих действиях», - рассказал Юрий Инюцин, в 1992 году сотрудник ГКЧС России.

До этого конфликт на Кавказе полыхал два года. Южная Осетия была на грани гуманитарной катастрофы. Обстрелы - каждый день. Цхинвал в окружении и энергетической блокаде со стороны Грузии. Десятки тысяч беженцев. Льется кровь. Погибали в том числе мирные жители. Ситуация требовала вмешательства России.

Исторический документ. Распоряжение о создании комиссии Российской Федерации по изучению обстановки в Северной и Южной Осетии. Дата - 17-е июня 92-го. Уже через два дня в Цхинвал прилетает российская делегация. Постоянные переговоры с представителями Грузии и Осетии, встречи с лидерами незаконных вооруженных формирований, которые отказывались подчиняться официальным властям. Задача - убедить стороны конфликта сложить оружие и договориться. Получилось. Пришли к тому, чтобы ввести совместные миротворческие силы. Ключевое - «совместные». И грузинские, и осетинские, и российские.

«Конечно, роль России здесь самая важная. Трехсторонние миротворческие силы представляли собой смешанную контрольную комиссию, который придавались 3 батальона. Один от Российской Федерации, один мотострелковый батальон от республики Грузия, и один мотострелковый батальон от республики Северная Осетия». - сказал Вадим Сиукаев, заместитель Министра обороны Республики Южная Осетия.

На тот момент - революционная идея. Аналогов в мировой истории не было. Если раньше миротворцы, действовавшие в составе ООН, по сути лишь выступали буфером между участниками вооруженного конфликта, то именно Россия первой предложила представителям воюющих сторон - на равных - войти в состав миротворческого контингента. В 92-м в Южной Осетии наша страна остановила войну и гарантировала людям безопасность. И все это меньше, чем за месяц. Беженцы вернулись домой. Сегодня о тех событиях напоминают памятники в Цхинвале.

Руководство первой миротворческой операцией в Южной Осетии от российской стороны было возложено на Сергея Шойгу. Затем успешный опыт использовали в Абхазии, Приднестровье, Косово, Боснии и Герцеговине, Судане, Анголе и не только. Но именно в Южной Осетии заложили традиции российского миротворчества. Высокую оценку ему дали и в ОБСЕ. Это был знак для всего мира - нужна помощь, Россия не останется в стороне.