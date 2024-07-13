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В Москве закроют на реконструкцию Ленинградский вокзал

В ходе ремонта масштабно обновят вид здания и улучшат инфраструктуру.
Сергей Лебедев 2024-07-13 09:37:11
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

В августе текущего года на реконструкцию закроется Ленинградский вокзал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Октябрьскую железную дорогу (ОЖД).

В ходе ремонта масштабно обновят вид здания и улучшат инфраструктуру. Кроме того, вокзал интегрируют в единую систему Московского транспорта.

Отмечается, что при реконструкции поезда продолжат прибывать и отправляться с вокзала.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин в рамках IV съезда железнодорожников заявил, что московские центральные диаметры, реализация которых ведется на современном этапе модернизации российского транспорта, в будущем смогут соединить «скоростными маршрутами» города Центральной России.

Глава государства отметил улучшенный облик отечественного железнодорожного транспорта, в особенности новые станции и вокзальные комплексы, и выразил необходимость дальнейшего развития инфраструктуры для «высокоскоростного пассажирского сообщения». Поскольку, по словам президента, в этом заключается развитие качества услуг, туризма и торговых связей России.

#Москва #Реконструкция #ржд #Ремонт #вокзал #ленинградский вокзал
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