В Москве закроют на реконструкцию Ленинградский вокзал

В августе текущего года на реконструкцию закроется Ленинградский вокзал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Октябрьскую железную дорогу (ОЖД).

В ходе ремонта масштабно обновят вид здания и улучшат инфраструктуру. Кроме того, вокзал интегрируют в единую систему Московского транспорта.

Отмечается, что при реконструкции поезда продолжат прибывать и отправляться с вокзала.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин в рамках IV съезда железнодорожников заявил, что московские центральные диаметры, реализация которых ведется на современном этапе модернизации российского транспорта, в будущем смогут соединить «скоростными маршрутами» города Центральной России.

Глава государства отметил улучшенный облик отечественного железнодорожного транспорта, в особенности новые станции и вокзальные комплексы, и выразил необходимость дальнейшего развития инфраструктуры для «высокоскоростного пассажирского сообщения». Поскольку, по словам президента, в этом заключается развитие качества услуг, туризма и торговых связей России.