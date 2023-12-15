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Московские диаметры соединят города Центральной России

Елизавета Кондрикова
16:00 15.12.2023
По словам президента России, в настоящее время реализуются сложные проекты по модернизации Центрального транспортного узла.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Московские центральные диаметры, реализация которых ведется на современном этапе модернизации российского транспорта, в будущем смогут соединить «скоростными маршрутами» города Центральной России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках IV съезда железнодорожников.

«Реализуются такие сложные проекты, как Московские центральные диаметры. В дальнейшем они станут основой для того, чтобы соединить современными удобными скоростными маршрутами Москву, Московскую область, Ярославскую, Тверскую, Калужскую, Владимирскую и другие области Центральной России», - сказал президент.

Глава государства также отметил улучшенный облик отечественного железнодорожного транспорта, в особенности новые станции и вокзальные комплексы, и выразил необходимость дальнейшего развития инфраструктуры для «высокоскоростного пассажирского сообщения». Поскольку, по словам президента, в этом заключается развитие качества услуг, туризма, торговых связей России.

Подобные масштабные проекты были анонсированы уже в сентябре этого года - президент объявил о продлении диаметров наземного метро Москвы до Калуги, Тулы и других крупных городов страны. 

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