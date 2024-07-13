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Российские инженеры научились определять модификации Storm Shadow

Специалисты изучили попавшую в их распоряжение британскую ракету.
Сергей Лебедев 2024-07-13 08:51:47
© Фото: РИА Новости

Российские инженеры изучили попавшую в их распоряжение британскую крылатую ракету Storm Shadow. Они определили особенности работы блоков управления и научились определять модификации ракет, сообщает РИА Новости.

Специалисты изучили часть центроплана, включающую крылья и модуль с блоками управления полетом и развертыванием крыла. Там же расположена система подвесных креплений и центральный выключатель.

«Когда мы будем работать со следующей ракетой, мы будем понимать — это первичная версия или уже произошли какие-то изменения в конструкции», - отмечают инженеры.

Напомним, ранее специалисты изучили внутреннее устройство американской баллистической ракеты ATACMS. Особое внимание эксперты уделили кассетному суббоеприпасу M74 - это шарообразный предмет, похожий на теннисный мяч. Внутри ракеты расположено 275 таких предметов. Кассета с M74 раскрывается на высоте около 200 метров, и суббоеприпасы начинают раскручиваться, что приводит их в боевое положение. Если боеприпас упал на землю и не детонировал, то его ни в коем случае нельзя перемещать.

M74 эксперт сравнил с российскими гранатами РГО из-за схожей внутренней конструкции. Главное отличие - использование вольфрама вместо стали у российского аналога. Вольфрамовые осколки набирают при полете большую скорость, соответственно, повышается и их убойная сила. При этом у M74 меньшее осколочное поле, а значит, и вероятность поражения. Однако они могут пробить металлическую дверь на расстоянии 50 метров.

#ракеты #Storm Shadow #Боеприпас #ATACMS #снаряд
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