В зоне СВО для бойцов группировки «Днепр» сделали подземную баню

Военнослужащие общевойсковой армии группировки войск «Днепр» показали подземный банно-прачечный комплекс и рассказали о нормах довольствия вещевым имуществом участников специальной операции. Бойцам, согласно летним нормам довольствия, выдаются кепка, нательное белье, летние носки, ботинки и костюм.

Как рассказал офицер мотострелкового соединения с позывным «Туруп», у новых летних ботинок есть ряд преимуществ: у них мягче подошва, есть поддержка пятки и в сравнении с прошлой моделью понижена высота берец.

Офицер пояснил, что новая форма выдается, когда старый комплект пришел в негодность. Если повреждение формы несущественное, то военные самостоятельно ремонтируют форму.

Для стирки и ремонта используется полевой банно-прачечный комплекс на глубине 4-5 метров. Его крыша имеет комбинированную бетонно-древесную защиту от удара противника.

Комплекс включает в себя баню, душевую, предбанное помещение с кухней и телевизором, комнату бытового обслуживания, прачку и сушильное помещение.

Ранее бойцы ЦВО показали собственноручно созданный подземный город в тылу. В оборудованном сооружении они могут отдохнуть и перекусить.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.